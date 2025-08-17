Το χρονικό με το αεροπλάνο που πήρε φωτιά πάνω από την Κέρκυρα

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους.

Στιγμές τρόμου έζησαν νωρίς το βράδυ του Σαββάτου οι 273 επιβάτες της πτήσης DE3665 της Condor από Κέρκυρα προς Ντίσελντορφ.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του νησιού ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφος τύπου Βoeing 757-300 τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το συμβάν έγινα ορατό από δεκάδες κατοίκους και τουρίστες στο νησί που κατέγραψαν με τα κινητά τους τις φλόγες στο αεροπλάνο ενώ δεν ήταν λίγες οι αναφορές για έναν ισχυρό εκκωφαντικό ήχο σαν έκρηξη που ακούστηκε από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με όσα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια απογείωσης και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών άρχισε να φλέγεται ο δεξιός κινητήρας του αεροσκάφους, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέθηκε άμεσα σε κατάσταση συναγερμού και λήφθηκαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολα ασφαλείας σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Ωστόσο οι πολότοι έκριναν ότι μπορούν να συνεχίσουν με τον άλλο κινητήρα. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Εκεί προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου μια ώρα αργότερα στις 21.15 ώρα Ελλάδας.