Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή ζημιών από την πυρκαγιά σε Πρέβεζα και Άρτα

Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή ζημιών από την πυρκαγιά σε Πρέβεζα και Άρτα Φωτογραφία: Eurokinissi
12 κτίρια χαρακτηρίζονται «κόκκινα».

Η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στις περιοχές της Πρέβεζας και της Άρτας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιούν αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, βάσει των σχετικών υποδείξεων.

Για την πυρκαγιά στις περιοχές Πρέβεζας Άρτας και ειδικότερα στον Δήμο Ζηρού:

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.

