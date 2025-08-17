Games
Άδωνις Γεωργιάδης: To βίντεο για το 1566 με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης - «Το σενάριο το έγραψα εγώ»

Ο υπουργός Υγείας τονίζει πως ήδη έχουν εξυπηρετηθεί σε ένα μήνα πάνω από 40.000 άνθρωποι.

Στον σύγχρονο κόσμο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας γρήγορα και αποτελεσματικά είναι πιο σημαντική από ποτέ. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε η νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566, που στόχο έχει να φέρει την υγεία πιο κοντά σε κάθε πολίτη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας πως ήδη έχουν εξυπηρετηθεί σε ένα μήνα πάνω από 40.000 άνθρωποι.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/1956983252083724656}

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απίστευτες. Σε μία μικρή ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών ζήτησα να μου φτιάξουν ένα βίντεο, λίγο περιπεκτικό, για το 1566 (την νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλα τα θέματα της Υγείας).

Τους έδωσα το σενάριο (δικό μου 100% όπως θα διαπιστώσετε) και μέσα σε λίγες ώρες μου παρέδωσαν αυτό το -κατά την γνώμη μου- εξαιρετικό βίντεο. Κάποτε για να το φτιάξουμε αυτό θα θέλαμε, γύρισμα, κάμερες, μακιγιάζ, ηθοποιούς κλπ τώρα μέσω ενός υπολογιστή ή οποιαδήποτε ιδέα παίρνει εύκολα «σάρκα και οστά».

Το βίντεο που θα δείτε είναι λοιπόν όλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σενάριο δικό μου και δημιουργία των παιδιών.
Θα ήθελα την γνώμη σας πραγματικά για αυτό….και μήν ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!».

