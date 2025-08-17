Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

MyStreet: Σε λειτουργία η εφαρμογή για καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

MyStreet: Σε λειτουργία η εφαρμογή για καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί Φωτογραφία: Unsplash
Η εφαρμογή κινείται στα πρότυπα της «MyCoast». Σκοπός η εφαρμογή να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Ένα εργαλείο στα χέρια των πολιτών για την επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στο ψηφιακό αέρα. Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφαση, τέθηκε σε λειτουργία, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μια εφαρμογή, που στοχεύει στη διαφάνεια, την ενίσχυση της εποπτείας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, ειδικά όσον αφορά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Το MyStreet κινείται στα πρότυπα της επιτυχημένης εφαρμογής MyCoast, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε ότι το 50% των καταστημάτων που βγάζουν στους κοινόχρηστους χώρους τραπεζοκαθίσματα, δεν έχει άδεια από τους δήμους και το 27% των καταστημάτων που έχουν πάρει άδεια την παραβιάζει καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε έκθεση ελέγχου που πραγματοποίησε σε 14 δήμους σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε 14 δήμους και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 476 καταστήματα. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 237 καταστήματα (ποσοστό 50%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια και 129 καταστήματα (ποσοστό 27%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο καθ' υπέρβαση της σχετικής άδειας, με το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 77%.

To Mystreet, διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές. Μέσω αυτής, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε χάρτη με γεωχωρικά δεδομένα της παραχωρηθείσας έκτασης σε κάθε δήμο, να εντοπίσει παραβάσεις σε σχέση με την επιτρεπόμενη χρήση του χώρου και τελικώς να υποβάλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα.

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με κοινόχρηστους χώρους και παρανομίες σε δημόσιους χώρους, ενώ η διαχείρισή τους γίνεται με ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισέρχονται είτε επώνυμα, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), είτε ανώνυμα, ως επισκέπτες, χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο εκείνων που επιθυμούν κάποια εχεμύθεια όσο και αυτών που προτιμούν ανώνυμες αναφορές.

Ο διαχειριστής των καταγγελιών έχει πρόσβαση μόνο στο ιστορικό των καταγγελιών που έχει υποβάλει ο χρήστης επωνύμως, με συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση και αξιολόγηση της αιτίας της καταγγελίας. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να δει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της, τον λόγο της καταγγελίας, μια συνοπτική περιγραφή αυτής, τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει, καθώς και την τοποθεσία και τον δήμο που αφορά.

Οι περιορισμοί που τίθενται στις καταγγελίες στοχεύουν στην αποτροπή καταχρήσεων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Περιορίζεται στο ένα μήνυμα την ημέρα από κάθε συσκευή για την ίδια παράβαση, ενώ παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες από κινητές συσκευές κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος, διευκολύνοντας τη ζωντανή καταγραφή προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι δήμοι έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων, όπου κάθε καταγγελία καταχωρείται και κατηγοριοποιείται βάσει του πλήθους καταγγελιών ανά σημείο, της σοβαρότητας της παράβασης, της πληρότητας των στοιχείων και αν είναι επώνυμη ή ανώνυμη η καταγγελία.

Η τεχνολογική υποδομή της πλατφόρμας διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστήματων και την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει οριστεί ως ο γενικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων να ενεργούν αυτοτελώς και υπεύθυνα για την τήρηση των διαδικασιών και την υλοποίηση των καταγγελιών.

Οι διαχειριστικές ρυθμίσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ψηφιακή λύση, που αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων σε δημόσιους χώρους, ενώ προτάσσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινότητα, καθιστώντας το σύστημα πιο δημοκρατικό, ευέλικτο και πιο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη, την ίδια στιγμή που η ίδια η εφαρμογή μπορεί να συμβάλει σε πιο ισορροπημένη συνύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Ελλάδα
Τέλος στην αυθαιρεσία των τραπεζοκαθισμάτων: Καταγγελίες πολιτών με ένα κλικ

Τέλος στην αυθαιρεσία των τραπεζοκαθισμάτων: Καταγγελίες πολιτών με ένα κλικ

Ελλάδα
Οδηγοί ταξί «γδύνουν» τουρίστες - 94 ευρώ από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας

Οδηγοί ταξί «γδύνουν» τουρίστες - 94 ευρώ από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας

Ελλάδα
Εργάζονται εν μέσω καύσωνα χωρίς νερό, διαλείμματα και κλιματιστικό - Καταγγελίες εργαζομένων

Εργάζονται εν μέσω καύσωνα χωρίς νερό, διαλείμματα και κλιματιστικό - Καταγγελίες εργαζομένων

Ελλάδα

NETWORK

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

healthstat.gr
Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

healthstat.gr