Kρήτη: Ανήρτησε βίντεο και ζητούσε εμπρηστές για να τους βασανίσει

Ζητούσε την επαναφορά της θανατικής ποινής και συνελήφθη.

Στην Κρήτη συνελήφθη άνδρας ο οποίος μέσω βίντεο που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο καλούσε τους πολίτες να κάνουν περιπολίες και να κυνηγούν εμπρηστές.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 53χρονο από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος στο βίντεό του έλεγε ότι είχε φτιάξει ομάδα και έκανε περιπολίες για τον εντοπισμό εμπρηστών.

Σύμφωνα με αυτά που έλεγε, σε κάθε πιθανή σύλληψη εμπρηστή έπρεπε να τον υποβάλλουν σε βασανιστήρια μέχρι να τους πει ποιος τον είχε πληρώσει και ότι έπρεπε να επανέλθει η θανατική ποινή.

Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τον εντόπισαν και σε βάρος σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.