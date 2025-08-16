Games
Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα (βίντεο)

Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα (βίντεο)
Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

Κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας Condor που απογειώθηκε από την Κέρκυρα σήμερα, Σάββατο (16/8/2025), με προορισμό το Ντίσελντορφ, έπιασε φωτιά.

Ευτυχώς δεν υπήρξε άσχημη κατάληξη και εκείνο κατάφερε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Πρίντεζι της Ιταλίας.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν επέστρεψε στην Κέρκυρα αφού επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με τον ένα κινητήρα.

Με έναν από τους κινητήρες να έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την απογείωση από την Κέρκυρα, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πρίντεζι της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο θόρυβος αποδίδεται πιθανότατα στην απότομη απώλεια ισχύος του κινητήρα ή και σε μικρή έκρηξη εντός του συστήματος πρόωσης.

Δείτε βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/WECsyWvp6iA?si=7uJUnpAa2xMqbx1H}

