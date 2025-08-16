Χίος: Καταστράφηκαν περισσότερα από 69.000 στρέμματα στις φωτιές

Δείτε τον σχετικό χάρτη.

Με μια ανάρτησή του στο facebook ο μετεωρολόγος, Γιώργος Παπαβασιλείου ενημέρωσε πως η φωτιά που κατέκαψε το νησί της Χίου τις προηγούμενες ημερες, έκανε στάχτη συνολικά 69.089 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα, ενημέρωσε πως στη βορειοδυτική Χίο, μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου κάηκαν 69.089 στρέμματα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

{https://www.facebook.com/George.Papavasileiou.4/posts/pfbid02D9N3zzPy8kKkFBZsCRvXarxqifnf2D5a37LmW1htKm16eHMNNDvTSnNeyMQQqttSl}