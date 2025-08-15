Ηλεία: Συνελήφθη 31χρονος που έκλεψε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Στα Λεχαινά Ηλείας συνελήφθη χθες ένας ημεδαπός άνδρας, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ilialive.gr, ο δράστης εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω εντός οικίας, έχοντας αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια ΗΠΑ. Όλα τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.