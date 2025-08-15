Πανικός στην Κέρκυρα: Σκάφος παρασύρει ιστιοφόρα - Δείτε βίντεο με τη σύγκρουση

Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου.

Kαρέ – καρέ η σύγκρουση ανάμεσα σε τρία σκάφη στην Κέρκυρα την Παρασκευή (15.08.2025). Κολυμβητές έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του απίστευτου ναυτικού ατυχήματος.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο αποτυπώνεται στιγμή προς στιγμή η σύγκρουση μεταξύ των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου στην Κέρκυρα.

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, άγνωστο πώς, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους τους, το οποίο με την πλώρη του «καρφώθηκε» στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.

Οι κολυμβητές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.