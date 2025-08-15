Eurojackpot 15/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 18 εκατ. ευρώ

Δείτε αναλυτικά τους αριθμούς της σημερινής κλήρωσης του Eurojackpot.

H νέα μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 5, 11, 20, 33 και 43. Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 12.

Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης, εφόσον δεν βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.