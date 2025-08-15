Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Eurojackpot 15/8/25: Απόψε η κλήρωση για 18 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 15/8/25: Απόψε η κλήρωση για 18 εκατ. ευρώ
Στις 21:00 η κλήρωση του Eurojackpot. Μέχρι τις 19:00 η κατάθεση των δελτίων.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση απόψε για το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 18 εκατ. ευρώ.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ. Ωστόσο, λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν πάνω από 26,5 εκατ. στη σημερινή κλήρωση (14/8)

Τζόκερ: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν πάνω από 26,5 εκατ. στη σημερινή κλήρωση (14/8)

Ελλάδα
Eurojackpot 12/8/2025: Δύο δελτία κερδίζουν από 628.959,70 ευρώ - Το ένα στην Ελλάδα

Eurojackpot 12/8/2025: Δύο δελτία κερδίζουν από 628.959,70 ευρώ - Το ένα στην Ελλάδα

Ελλάδα
Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Ελλάδα
Eurojackpot 12/8/2025: Έγινε η κλήρωση για τα 10 εκατ., δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Eurojackpot 12/8/2025: Έγινε η κλήρωση για τα 10 εκατ., δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Ελλάδα

NETWORK

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr