Eurojackpot 15/8/25: Απόψε η κλήρωση για 18 εκατ. ευρώ

Στις 21:00 η κλήρωση του Eurojackpot. Μέχρι τις 19:00 η κατάθεση των δελτίων.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση απόψε για το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 18 εκατ. ευρώ.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ. Ωστόσο, λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.