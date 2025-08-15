Games
Φωτιά στην Αχαΐα: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία με το πρόβατο στην αγκαλιά άνδρα

Φωτιά στην Αχαΐα: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία με το πρόβατο στην αγκαλιά άνδρα Φωτογραφία: AP
Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον Θανάση Σταυράκη για το Associated Press, δείχνει τον άνδρα να περνά με το πρόβατο στην αγκαλιά, φωνάζοντας «έλα, κάντε λίγο άκρη».

Από τις εικόνες από τη φωτιά στην Αχαΐα, ξεχώρισε εκείνη με έναν άνδρα που πήρε αγκαλιά ένα πρόβατο, πάνω στο μηχανάκι του, για να το σώσει.

«Σε κάθε 112 δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω γιατί δεν μπορούν να υπακούσουν από μόνοι τους στις εντολές των αρχών, ούτε να λύσουν μόνοι τους τις αλυσίδες τους», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της οργάνωσης Dog’s Voice.

«Αυτή την έκκληση απευθύνουμε. Έστω λύστε τα ζώα σας», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις αποκαρδιωτικές εικόνες που αντικρίζουν σε κάθε φωτιά.

Φαίνεται πως είναι εθελοντής που βρέθηκε στην περιοχή για να βοηθήσει στη διάσωση ζώων.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον Θανάση Σταυράκη για το Associated Press, δείχνει τον άνδρα να περνά με το πρόβατο στην αγκαλιά, φωνάζοντας «έλα, κάντε λίγο άκρη», όπως καταγράφεται και στο βίντεο του Independent.

{https://www.facebook.com/reel/24794203290163544}

Το πρόβατο ονομάστηκε «Μέλπω», επειδή έκανε «με» σε όλη τη διαδρομή και πρόκειται για ένα από τα τρία που διασώθηκαν και βρίσκονται στην Vegan Farm. Όσο για το άλλο πρόβατο που απεικονίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε «Χαλβάς» και είναι και ο ίδιος παρέα με τη Μέλπω στη φάρμα.

fac_bfe33.jpg

