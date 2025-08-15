Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τρία νέα περιστατικά με μετανάστες σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες, Θήρα

Τρία νέα περιστατικά με μετανάστες σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες, Θήρα Φωτογραφία: Eurokinissi
Εντοπίστηκαν 35 μετανάστες στη Γαύδο, 29 στους Καλούς Λιμένες και 55 στη Θήρα.

Σειρά διασώσεων μεταναστών σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και των Κυκλάδων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου,φορτηγό πλοίο σημαίας Πορτογαλίας εντόπισε 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, οι οποίοι στη συνέχεια περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλών Λιμένων εντόπισε σε παραλία της περιοχής 29 αλλοδαπούς (23 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικους), οι οποίοι σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά που έφταναν τις 4.800 λίρες Σουδάν ή τις 15.000 λίρες Λιβύης για τη μεταφορά τους. Κατά την προανάκριση, οι υπόλοιποι αναγνώρισαν ως διακινητή έναν 28χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο, σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 3386/2005, του Ν. 5038/2023 και του Ποινικού Κώδικα. Η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Θήρας, περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πλωτό του Λιμενικού και δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, που παρείχε συνδρομή. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με πλωτό σκάφος στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ιταλία: Διπλό ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα - Τουλάχιστον 26 νεκροί, ανάμεσά τους νεογέννητο

Ιταλία: Διπλό ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα - Τουλάχιστον 26 νεκροί, ανάμεσά τους νεογέννητο

Διεθνή
Υεμένη: Τουλάχιστον 54 μετανάστες νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους

Υεμένη: Τουλάχιστον 54 μετανάστες νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους

Διεθνή
Διασώθηκαν 35 μετανάστες στο Φαρμακονήσι και μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Διασώθηκαν 35 μετανάστες στο Φαρμακονήσι και μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Ελλάδα
Η αμερικανική πρεσβεία επαινεί την ΕΛ.ΑΣ., για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

Η αμερικανική πρεσβεία επαινεί την ΕΛ.ΑΣ., για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

Ελλάδα

NETWORK

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr