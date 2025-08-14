Games
Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη η περιφορά του Επιταφίου στην Κέρκυρα (Εικόνες)

Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη η περιφορά του Επιταφίου στην Κέρκυρα (Εικόνες) Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η περιφορά του Επιταφίου στην Κέρκυρα είναι ένα μοναδικό έθιμο που γίνεται την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται και Πάσχα του καλοκαιριού και ορισμένα έθιμα από την περιφέρεια αιτιολογούν ακριβώς αυτή την ονομασία.

Βασικό παράδειγμα η Κέρκυρα και το χωριό Νύμφες όπου φέτος όπως και κάθε παραμονή του Δεκαπενταύγουστου γίνεται περιφορά οτυ Επιταφίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την παραμονή με τη λιτανεία των Επιταφίων και διαρκούν περίπου ένα δεκαήμερο ως τα Εννιάμερα της Παναγίας. Οι επιτάφιοι είναι στολισμένοι με εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλες που συμβολίζουν την Τίμια Ζώνη που έδωσε η Παναγία στους Αποστόλους.

Πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο που αναβιώνει στην Κέρκυρα κάθε χρόνο, με τις γυναίκες των πολιτιστικών συλλόγων να δένουν, μέρες, τις κορδέλες στους Επιταφίους της Παναγίας ώστε να είναι έτοιμοι για την παραμονή της γιορτής, που θα «βγουν» στα καντούνια και στις εκάστοτε γειτονιές του νησιού. Τους Επιταφίους συνοδεύουν φιλαρμονικές, ενώ ακολουθεί μεγάλη πομπή από κληρικούς και λαϊκούς.

