Φωτιά στην Πάτρα: Αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπύρωση της φωτιάς στο μέτωπο της Πάτρας.

Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάτρα σήμανε ξανά τον συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή, ενώ «ήχησε» ξανά το 112 για εκκένωση.

Η αναζωπύρωση έγινε στην περιοχή Μπάλα και η φωτιά καίει αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το dete, ενώ εκεί βρίσκεται και ένα ξυλουργείο.

Λόγω της αναζωπύρωσης της φωτιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112, για εκκένωση των περιοχών Μπάλα και Δραγώλενα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

{https://x.com/112Greece/status/1956037017025835452}

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών όλη την ημέρα είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή Μπάλα, καθώς στο υπόλοιπο πύρινο μέτωπο υπήρχαν μικροεστίες που αντιμετωπίζονταν. Στην Αχαΐα παραμένουν 222 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα.

Φωτιά στη Χίο: Η περιοχή Φυτά στο επίκεντρο

Σε ό,τι αφορά στην πυρκαγιά στη Χίο, στο επίκεντρο των προσπαθειών των πυροσβεστών είναι η περιοχή Φυτά, στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Στη Χίο συνεχίζουν να επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα.

Φωτογραφίες: dete