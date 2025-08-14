Φωτιά: 15 «κόκκινα» και 46 «κίτρινα» κτίρια στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μετά τη φωτιά.

Συνολικά 15 κτίρια κρίθηκαν «κόκκινα» και 46 «κίτρινα», στις αυτοψίες που έγιναν στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού μετά την καταστροφική φωτιά στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τα κτίρια που κρίθηκαν «κόκκινα», τα 9 βρίσκονται στον δήμο Λαυρεωτικής και τα 6 στον Σαρωνικού.

Συνολικά ελέγχθηκαν 104 κτίρια σε τρεις ημέρες. Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης κάνει λόγο για ολοκλήρωση των αυτοψιών σε «χρόνο- ρεκόρ, με βάση το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί».

Τα αποτελέσματα των αυτοψιών μετά τη φωτιά

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των αυτοψιών που ανακοίνωσε το υπουργείο αναφέρουν τα εξής για κάθε έναν από τους δύο δήμους:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51κτίρια

Πράσινα:15

Κίτρινα:27

Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53κτίρια