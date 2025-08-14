Games
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο - Ο χάρτης με τις περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο - Ο χάρτης με τις περιοχές Φωτογραφία: Menelaos Michalatos / SOOC
Αναλυτικά ο χάρτης με τις 8 περιφέρειες της χώρας, όπου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 4, υπάρχει αύριο ανήμερα οτυ Δεκαπενταύγουστου, σε 8 περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

xartis-pyrkagias_9de9f.jpg

{https://twitter.com/CivPro_GR/status/1955975396354118039}

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

