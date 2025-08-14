Games
Ζήτησε φακελάκι 4.000 ευρώ και «δώρο» κινητό για να σβήσει πρόστιμο

Ζήτησε φακελάκι 4.000 ευρώ και «δώρο» κινητό για να σβήσει πρόστιμο
Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής συνελήφθη μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου συνελήφθη για υπόθεση χρηματισμού από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει επιβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

