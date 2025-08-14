Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο, πήγαινε να βρει τους γονείς του

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο, πήγαινε να βρει τους γονείς του Φωτογραφία: zarpanews
Ο 27χρονος πήγαινε στη Σούδα, να πάρει τους γονείς του από το καράβι.

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου, τα Χανιά βυθίστηκαν στη θλίψη από τον τραγικό θάνατο ενός 27χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στις 6:30 το πρωί, στον κόμβο του Ταυρωνίτη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Το όχημά του καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η διοικήτρια της Τροχαίας ΒΟΑΚ, Ελένη Παπαθανασίου, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαιτέρως θλιβερό και απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να φορούν ζώνη και κράνος και να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ.

{https://www.youtube.com/watch?v=O1772gh0E7o&ab_channel=zarpanews}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Κερατέα: Σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ, νεκρή μία 61χρονη

Κερατέα: Σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ, νεκρή μία 61χρονη

Ελλάδα
Κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου στα διόδια Αφιδνών

Κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου στα διόδια Αφιδνών

Ελλάδα
Νεκρός σε φωτιά στο Κορωπί: Καρφώθηκε με το όχημά του σε κατάστημα

Νεκρός σε φωτιά στο Κορωπί: Καρφώθηκε με το όχημά του σε κατάστημα

Ελλάδα
Ιτέα: Ανσύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα

Ιτέα: Ανσύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

healthstat.gr
Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

healthstat.gr
Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

ienergeia.gr
Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

ienergeia.gr
Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

healthstat.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

healthstat.gr
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

ienergeia.gr