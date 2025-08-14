Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο, πήγαινε να βρει τους γονείς του

Ο 27χρονος πήγαινε στη Σούδα, να πάρει τους γονείς του από το καράβι.

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου, τα Χανιά βυθίστηκαν στη θλίψη από τον τραγικό θάνατο ενός 27χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στις 6:30 το πρωί, στον κόμβο του Ταυρωνίτη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Το όχημά του καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η διοικήτρια της Τροχαίας ΒΟΑΚ, Ελένη Παπαθανασίου, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαιτέρως θλιβερό και απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να φορούν ζώνη και κράνος και να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ.

