Ελλάδα

Έρχεται αλλαγή του καιρού με μπόρες - Σάκης Αρναούτογλου: Φουντώνει η αστάθεια

Τη Δευτέρα φουντώνει η αστάθεια σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Υπάρχει πιθανότητα για μπόρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου, γνωστός μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έδωσε τον καιρό για τις επόμενες μέρες και όπως φαίνεται έρχονται περάσματα με μπόρες σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Όπως τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου μιλάμε για περάσματα με μπόρες και σε καμία περίπτωση για βροχές όλη μέρα.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει μετά τον 15Αύγουστο.

Ειδικότερα την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αστάθεια, στον Έβρο, παροδική βροχή μπόρα ίσως καταιγίδα. Στην Ηπειρο ίσως και στη Φωκίδα να έχουμε μπόρα ή και τοπική καταιγίδα.

Τη Δευτέρα φουντώνει η αστάθεια σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Υπάρχει πιθανότητα για μπόρες σε πολλές περιοχές της χώρας:

  • Δυτική Μακεδονία
  • Ήπειρο
  • Θεσσαλία
  • Στερεά Ελλάδα
  • και τμήματα βορειοδυτικής Αττικής
  • Οι καταιγίδες δεν αποκλείεται προς το βράδυ να φτάσουν και στα Επτάνησα

Ανάλογη αστάθεια αναμένεται και την Τρίτη με περάσματα βροχής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ότι από πλευράς θερμοκρασίας στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου θα ζεστάνει λίγο περισσότερο, αλλά δεν φαίνεται κάτι ακραίο. Δεν φαίνεται κάποια έξαρση.

{https://www.youtube.com/watch?v=g2tgT2eqOXw}

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς

Ελλάδα
Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ελλάδα
Κολυδάς: Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη, νέα ενίσχυση την Παρασκευή

Ελλάδα
Πότε θα πέσουν οι ισχυροί άνεμοι: Ανησυχία για τα μποφόρ

Ελλάδα

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

healthstat.gr
Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

healthstat.gr
Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

ienergeia.gr
Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

ienergeia.gr
Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

healthstat.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

healthstat.gr
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

ienergeia.gr