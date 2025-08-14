Έρχεται αλλαγή του καιρού με μπόρες - Σάκης Αρναούτογλου: Φουντώνει η αστάθεια

Τη Δευτέρα φουντώνει η αστάθεια σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Υπάρχει πιθανότητα για μπόρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου, γνωστός μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έδωσε τον καιρό για τις επόμενες μέρες και όπως φαίνεται έρχονται περάσματα με μπόρες σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Όπως τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου μιλάμε για περάσματα με μπόρες και σε καμία περίπτωση για βροχές όλη μέρα.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει μετά τον 15Αύγουστο.

Ειδικότερα την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αστάθεια, στον Έβρο, παροδική βροχή μπόρα ίσως καταιγίδα. Στην Ηπειρο ίσως και στη Φωκίδα να έχουμε μπόρα ή και τοπική καταιγίδα.

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

και τμήματα βορειοδυτικής Αττικής

Οι καταιγίδες δεν αποκλείεται προς το βράδυ να φτάσουν και στα Επτάνησα

Ανάλογη αστάθεια αναμένεται και την Τρίτη με περάσματα βροχής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ότι από πλευράς θερμοκρασίας στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου θα ζεστάνει λίγο περισσότερο, αλλά δεν φαίνεται κάτι ακραίο. Δεν φαίνεται κάποια έξαρση.

{https://www.youtube.com/watch?v=g2tgT2eqOXw}