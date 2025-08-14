Games
Τζόκερ: Η κλήρωση για 26,5 εκατ. ευρώ σήμερα στις 22:00

Τζόκερ: Η κλήρωση για 26,5 εκατ. ευρώ σήμερα στις 22:00
Κόβει την ανάσα το ποσό που κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ στην αποψινή κλήρωση, καθώς ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού.

Κόβει την ανάσα το ποσό που κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ στην αποψινή κλήρωση, καθώς ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ . Το ποσό ρεκόρ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 44 συνεχόμενα τζακ ποτ, χωρίς να βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου, οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα διεξαχθεί θα διεξαχθεί στις 22:00, το βράδυ της Πέμπτης.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

4 τυχερά 5άρια στην κλήρωση της Τρίτης

Η κλήρωση της Τρίτης μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, βρέθηκαν όμως τέσσερις τυχεροί 5άρηδες που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα δύο τυχερά δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στην Αττική και τα άλλα δύο στην Κύπρο.

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ

Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Ελλάδα
Τζόκερ 12/8/2025: Νέο ποσό ρεκόρ μοιράζει απόψε - Στις 22:00 η κλήρωση για τα 25 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 12/8/2025: Νέο ποσό ρεκόρ μοιράζει απόψε - Στις 22:00 η κλήρωση για τα 25 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Ελλάδα

