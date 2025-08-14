Games
Ελλάδα

Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές - Πότε αναμένεται η επαναφορά

Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές - Πότε αναμένεται η επαναφορά
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Χίο έχουν καεί περισσότεροι από 150 στύλοι και για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθεί πάνω από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Χωρίς ρεύμα βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ όπως φαίνεται θα χρειαστούν πόλλες μέρες για να επανέλθει.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποκατάστασης των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκαλέσει οι φωτιές, καθώς εκατοντάδες τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν στη Χίο, την Αχαΐα, την Πρέβεζα και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν ακόμα ενεργά πύρινα μέτωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Χίο έχουν καεί περισσότεροι από 150 στύλοι και για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθεί πάνω από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Με ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σε ποιες περιοχές αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και που υπάρχουν ακόμα προβλήματα, εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στη Χίο, την Αχαΐα και την Πρέβεζα.

Χίος

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.

Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο): Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας): Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Αλισσός.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαϊκού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Πρέβεζα

Λόγω της πυρκαγιάς στον Γυμνότοπο (Δήμος Ζηρού): Επαναηλεκτροδοτήθηκαν η Φιλιππιάδα και ο Θεσπρωτικός.

Εκτός παραμένουν οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμυλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήμα του Ριζοβουνίου.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σε αναμονή ασφαλούς πρόσβασης.

