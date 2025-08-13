Games
Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train στο τμήμα Βραχνέικα - Καμίνια

Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train στο τμήμα Βραχνέικα - Καμίνια
Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.»

