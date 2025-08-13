Games
Ανήλικοι έκλεβαν χρήματα και προϊόντα από κυλικεία στην Ημαθία

Ανήλικοι έκλεβαν χρήματα και προϊόντα από κυλικεία στην Ημαθία
Διέρρηξαν πέντε κυλικεία, αφαιρώντας συνολικά 255 ευρώ και προϊόντα αξίας 270 ευρώ.

Ιδιαίτερη «προτίμηση» σε κυλικεία της Ημαθίας φαίνεται πως είχαν δύο Έλληνες ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές και για απόπειρες κλοπής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας οι δύο νεαροί, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, διέρρηξαν πέντε κυλικεία, αφαιρώντας συνολικά 255 ευρώ και προϊόντα αξίας 270 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Το ίδιο χρονικό διάστημα αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμα έξι κυλικεία στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ανήλικων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας και ημεδαπού άνδρα, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

