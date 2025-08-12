Games
Άνοιξαν δύο λωρίδες στην Αθηνών-Κορίνθου, αυξημένη η κίνηση - Πού έκλεισε η Ιόνια Οδός

Άνοιξαν δύο λωρίδες στην Αθηνών-Κορίνθου, αυξημένη η κίνηση - Πού έκλεισε η Ιόνια Οδός
Χάος επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στο ρεύμα έξοδου της εθνικής οδός Αθηνών-Κορίνθου. Προβλήματα στην Αττική Οδό - Πού έκλεισε η Ιόνια Οδός.

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

