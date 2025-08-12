Games
Ένα μικρό «θαύμα» στις στάχτες της Κερατέας

Ένα μικρό «θαύμα» στις στάχτες της Κερατέας
Μέσα από τις στάχτες και την καταστροφή, η ζωή βρίσκει τρόπο να «ξαναγεννηθεί».

Τα μικρά ζώα που διασώζονται μετά από μια φωτιά γίνονται σύμβολα ελπίδας και αντοχής, θυμίζοντάς μας ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η φροντίδα και η αγάπη μπορούν να ανάψουν ξανά τη φλόγα της ζωής.

Έτσι συμβαίνει και με το λιλιπούτειο χελωνάκι που διασώθηκε από τις στάχτες της φωτιάς στην Κερατέα.

«Στις αποστολές διάσωσης λέμε οτι άξιζε ο κόπος αν καταφέραμε να σώσουμε έστω μια ζωή», γράφουν οι εθελοντές του Save Your Hood. «Τώρα που - μεταξύ άλλων - εθελοντές έσωσαν και αυτό εδώ το μωράκι 2.5 εκατοστών τι πρέπει να πούμε;»

{https://www.facebook.com/photo?fbid=746357821350514&set=pcb.2895177837332276}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

