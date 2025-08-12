Φωτιά τώρα στη Βόνιτσα: Ήχησε το 112

Ακόμη μια δύσκολη ημέρα με ισχυρούς βοριάδες και πύρινα μέτωπα.

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πρίν λίγα λεπτά με νέο 112 κλήθηκαν σε εκκένωση οι κάτοικοι στην περιοχή Βαρκό, ενώ πλέον σε επαγρύπνιση τίθεται και η πόλη της Βόνιτσας.

Σημειώνεται πως - σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία - καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, αν και στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Στο σημείο καίγονται καλαμιές και συστάδες δένδρων και υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν παραταχθεί παράλληλα με το ποτάμι, προσπαθώντας να ελέγξουν την φωτιά έτσι ώστε να μην επεκταθεί προς τις εκτάσεις με ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι και κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.