Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Βόνιτσα: Ήχησε το 112

Εικόνα από την φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας Εικόνα από την φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας
Ακόμη μια δύσκολη ημέρα με ισχυρούς βοριάδες και πύρινα μέτωπα.

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πρίν λίγα λεπτά με νέο 112 κλήθηκαν σε εκκένωση οι κάτοικοι στην περιοχή Βαρκό, ενώ πλέον σε επαγρύπνιση τίθεται και η πόλη της Βόνιτσας.

{https://x.com/112Greece/status/1955114056815145002}

{https://x.com/112Greece/status/1955115911754526965}

Σημειώνεται πως - σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία - καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, αν και στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Στο σημείο καίγονται καλαμιές και συστάδες δένδρων και υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν παραταχθεί παράλληλα με το ποτάμι, προσπαθώντας να ελέγξουν την φωτιά έτσι ώστε να μην επεκταθεί προς τις εκτάσεις με ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι και κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιές στην Τουρκία σαρώνουν στο πέρασμά τους: Εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων (Βίντεο)

Φωτιές στην Τουρκία σαρώνουν στο πέρασμά τους: Εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων (Βίντεο)

Διεθνή
Φωτιά τώρα στην Ζάκυνθο

Φωτιά τώρα στην Ζάκυνθο

Ελλάδα
Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Ελλάδα
Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112

Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112

Ελλάδα

NETWORK

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

ienergeia.gr
Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

ienergeia.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

healthstat.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

ienergeia.gr