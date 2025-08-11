Χανιά: 7 μήνες κάθειρξη σε τουρίστες από το Κουβέιτ – Επιχείρησαν να εκβιάσουν ιδιοκτήτη βίλας

Οι τουρίστες φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι είναι influencers και ζητούσαν 675 ευρώ για να μην γράψουν αρνητικές κριτικές για το κατάλυμα.

Επτά μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ένα ζευγάρι τουριστών από το Κουβέιτ, που επιχείρησε να εκβιάσει ιδιοκτήτη καταλύματος.

Το ζευγάρι φέρεται να δήλωσε ότι είναι influencers και ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη βίλας στον Αποκόρωνα, 675 ευρώ για να μην γράψει αρνητικές κριτικές για το κατάλυμα καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ήταν influencers με 1,1 εκ. followers στα social media. Το ζευγάρι που είναι γονείς τριών παιδιών, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το zarpanews.gr με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ωστόσο η επιχείρηση στης σύλληψής του δεν έγινε με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα το δικαστήριο, παρότι δέχτηκε τον εκβιασμό, να μετατρέψει την κατηγορία από τελεσθείσα πράξη σε απλή απόπειρα, με το σκεπτικό ότι τα αποδεικτικά μέσα είναι παρανόμως κτηθέντα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η επιχείρηση της τουριστικής αστυνομίας για τη σύλληψη του ζευγαριού ήταν τόσο προβληματική, που το δικαστήριο απήλλαξε τους κατηγορούμενους για την βία εναντίον των αστυνομικών και την πρόκληση σωματικών βλαβών καθώς η γυναίκα επιτέθηκε με δαγκωνιές. Το σκεπτικό του δικαστηρίου ανέφερε ότι η επίθεση έγινε καθ’ υπέρβαση ορίου άμυνας μέσα σε καθεστώς φόβου και ταραχής.

Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης τη ς βίλας

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης της βίλας εξήγησε ότι η 5μελης οικογένεια είχε φτάσει στις 3 Αυγούστου στο κατάλυμά του και είχε ξεναγηθεί από τον ίδιο σε όλους τους χώρους χωρίς να εκφράσει καμία δυσαρέσκεια.

Από την επόμενη κιόλας μέρα όμως άρχισαν τα παράπονα. «Μου ανέφεραν κάποια προβλήματα. Ότι το γκαζόν, ήταν 4 εκατοστά αντί για 2, η τουαλέτα δεν είχε μπιντέ, γρατζουνιές στο τηγάνι κλπ. Μετά άρχισαν να μου λένε ότι δεν είναι σωστό το ποσό ανά διανυκτέρευση. Στο τέλος μου είπαν πως αν δεν τους δώσω το 30% της πληρωμής πίσω, θα με ξεφτιλίσουν στα κοινωνικά δίκτυα και ότι έχουν 1, 1εκ ακόλουθους. Εγώ ταράχτηκα, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ είπε ο ιδιοκτήτες,

Από την πλευρά της η διαχειρίστρια του καταλύματος κατέθεσε πως «Έμεναν σε κατάλυμα στα Φαλάσαρνα, το οποίο όμως δεν είχε άλλη διαθεσιμότητα και έτσι μου ζήτησαν μια ακόμα εναλλακτική για να συνεχίσουν τις διακοπές τους. Συζητούσαμε για 400-450ευρω την ημέρα. Είδαν φωτογραφίες από τη βίλα και τους άρεσε πολύ. Ήταν αισθητικά τα παράπονά τους».

Στην κατάθεσή τους οι αστυνομικοί που πήραν μέρος στην επιχείρηση, τόνισε πως έκλεισαν ραντεβού στους κατηγορούμενους με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, παριστάνοντας δήθεν τον ανιψιό του ιδιοκτήτη. Τότε εκείνος όταν δήλωσαν την ιδιότητά τους, επιτέθηκε στον αστυνομικό, ενώ η γυναίκα τον δάγκωσε.

«Φώναζε, μας χτυπούσε, η γυναίκα του μας δάγκωνε. Έκανε σόου, έσπρωχνε, κλωτσούσε» ανέφεραν οι αστυνομικοί».

Τι κατέθεσαν οι τουρίστες

«Στο μυαλό μου ήταν σαν μαφία που ήρθε να απαγάγει τον άντρα μου δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί» ανέφερε στην απολογία της η γυναίκα.

Ο σύζυγός της πρόσθεσε πως «ερχόμαστε για διακοπές εδώ και 5 χρόνια αγαπάμε την Κρήτη. Έχουμε αγοράσει περιουσία στα Φαλάσαρνα.«Ο φούρνος δεν δούλευε, ο κήπος ήταν αφρόντιστος. Αλλά υπήρχε θέμα υγιεινής. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν το τζακούζι και οι κατσαρίδες. Έχουμε 3 παιδιά» είπε στην απολογία του.

«Δεν ήταν value for money το κατάλυμα. Δεν είμαστε influencers θέλαμε δικαιοσύνη» τόνισε εξηγώντας ότι δεν είχε οικονομικό πρόβλημα αλλά ήθελε να πληρώσει για την πραγματική αξία του καταλύματος. «Είναι άεργοι και ανεπάγγελτοι αυτοαποκαλούμενοι influencers, που απειλούν υγιείς επιχειρηματίες με παράλογες και παράνομες απαιτήσεις. Επιχειρούν με δήθεν προβλήματα να δημιουργήσουν συζήτηση για δήθεν αποζημίωση που δήθεν δικαιούνταν» προσέθεσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της βίλας.

«Δεν μιλάμε για φυσιολογικούς τουρίστες μιλάμε για ανθρώπους που απειλούσαν για να τους προκαλέσουν οικονομικό πρόβλημα».

Από τη μεριά της υπεράσπισης, υποστηρίχθηκε πως η αξίωση του ζευγαριού ήταν απόλυτα σύννομη και κάτι που προβλέπεται από κάθε πλατφόρμα. Ωστόσο επειδή η κράτηση δεν είχε γίνει από πλατφόρμα, ήρθαν σε επαφή απευθείας με τον ιδιοκτήτη.

