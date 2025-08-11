Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πάρος: Στο ΣτΕ το Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες - Glamping, σπίτια, καταλύματα, πισίνες, εστιατόρια

Πάρος: Στο ΣτΕ το Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες - Glamping, σπίτια, καταλύματα, πισίνες, εστιατόρια Φωτογραφία: EUROKINISSI/PANORAMAPRESS/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για έκταση 328 στρεμμάτων στις Κολυμπήθρες της Πάρου.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εστάλη- για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία- σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έκτασης 328 στρεμμάτων στις Κολυμπήθρες της Πάρου.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει την κατασκευή τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), μονώροφων και διώροφων κατοικιών, όπως και πισίνες, τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφετέριες, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων.

Η έκταση των 328 στρεμμάτων χωρίζεται σε ενότητες και ορίζεται ως γενική χρήση ο «τουρισμός-αναψυχή», ενώ καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην πρώτη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, κτίριο-γήπεδο για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσικλετών κ.λπ.

Σε δεύτερη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή ακινήτων ενός ορόφου, αλλά «με δυνατότητα δύο ορόφων σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20% της δομημένης επιφάνειας» και με μεγίστη πυκνότητα μέχρι 8 κλίνες ανά στρέμμα, πισίνες, υπόγεια μέχρι 2,30 μέτρα βάθος και καθορίζονται τα 100 μέτρα ως ελάχιστη απόσταση κάθε κτίσματος από τον αιγιαλό.

Στην τρίτη ζώνη επιτρέπεται μόνο η κατασκευή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), ενώ σε άλλη προβλέπεται η κατασκευή μονώροφων κατοικιών με μέγιστο ύψος τα 3,5 μέτρα, με δόμηση επιφάνειας των κτιρίων για εγκαταστάσεις διαμονής τα 150 τ.μ. και για εγκαταστάσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής τα 120 τ.μ.

Εξάλλου, προβλέπεται άλλη μια ζώνη στην οποία απαγορεύεται η δόμηση, η διάνοιξη οδών και η αλλοίωση του φυσικού εδάφους, αλλά επιτρέπονται κατ' εξαίρεση οι εργασίες διαπλάτυνσης και διάστρωσης των οδών που υπάρχουν.

