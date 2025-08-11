Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στη Ζάκυνθο: Ασφαλείς και οι 168 επιβάτες

Η φωτιά στο τουριστικό σκάφος κατασβέστηκε με ίδια μέσα από το πλήρωμα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε τουριστικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή των Βολιμών, σε απόσταση περίπου 3 μιλίων από την ξηρά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο κι έγινε άμεσα αντιληπτή από τους αεραγωγούς, ενώ στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante, λίγο μετά τις 12 το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου.

{https://www.youtube.com/watch?v=sq-C8Ru4740&ab_channel=IonianTV}