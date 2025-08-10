Games
Σάκης Αρναούτογλου: Οι περιοχές με 40αρια τη Δευτέρα 11/8 - Πού θα έχουμε βροχές τον Δεκαπενταύγουστο

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου.

Επιμένουν οι βοριάδες στο Αιγαίο τη Δευτέρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου, να σημειώνει ότι θα έχουμε ανέμους εντάσεως 7 και 8 μποφόρ στα νότια της Εύβοιας και τα ΝΑ της Αττικής αλλά και την νότια Κρήτη. Από το απόγευμα και μετά ο βοριάς θα ενισχυθεί, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά τους 35 βαθμούς, στα βόρεια από 31 έως και 36 και στα νότια έως 30. Όμως στα δυτικά θα έχουμε και 40αρια όπως στην Πάτρα, το Αγρίνιο, την Πρέβεζα και τα πεδινά της Ηλείας μέχρι και τη Μεσσηνία. Στις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 32 έως και 36 βαθμούς.

Από την Τρίτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά από το βράδυ και το ξημέρωμα του Δεκαπενταύγουστου θα έχουμε σύννεφα σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Αυτά τα σύννεφα ίσως προς το μεσημέρι βγάλουν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Από το απόγευμα και μετά ο καιρός θα φτιάξει.

Τον Δεκαπενταύγουστο θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε Θράκη, Εύβοια, βόρειες Κυκλάδες και Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική τους 30 με 31 βαθμούς, στο Αιγαίο θα έχουμε δροσιά με 26-27 βαθμούς και στα δυτικά από 33 έως και 35 βαθμούς, Στα ανατολικά από 29 έως και 33 βαθμούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=TTYRQN8dZ6M}

