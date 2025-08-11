Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 23 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ. Στα Καλύβια Θορικού το δελτίο που κόστισε 6 ευρώ και κέρδισε 100.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ και βγήκαν οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 23 εκατ. ευρώ. Στην κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ και πλέον οι τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 25 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 12/08/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της 2947ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ. Το ένα δελτίο που κερδίζει στη δεύτερη κατηγορία παίχτηκε στα Καλύβια. Μάλιστα ήταν απλή συμμετοχή η οποία κόστισε μόλις 6 ευρώ και ήταν τυχαία επιλογή.

Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ είναι:

6

8

31

35

10

Και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 11

Σημειώθηκε νέο τζακ - ποτ στην πρώτη κατηγορία και πλέον το Τζόκερ μοιράζει 25 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση.