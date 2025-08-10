SOS από ιστιοφόρο ανάμεσα σε Πάρο και Δήλο - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma.

Ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS το βράδυ της Κυριακής (10.08.2025) ενώ έπλεε μεταξύ Πάρου και Δήλου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στο ιστιοφόρο που έστειλε SOS επιβαίνουν δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, ενώ παράλληλα το επιβατηγό – οχηματαγωγό «Blue Star Delos» έχει λάβει εντολή να παραμείνει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το ιστιοφόρο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

