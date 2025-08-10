Games
Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 23,5 εκατ. ευρώ σήμερα 10/8
Έγινε η κλήρωση του Τζόκερ σήμερα για τα 23,65 εκατ. ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι:

  • 6
  • 8
  • 31
  • 35
  • 10
  • Και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 11

Σημειώθηκε νέο τζακ - ποτ στην πρώτη κατηγορία και πλέον το Τζόκερ μοιράζει 25 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση.

Το θερμόμετρο του ΤΖΟΚΕΡ χτυπάει «κόκκινο», με 23,5 εκατομμύρια ευρώ να περιμένουν έναν ή περισσότερους μεγάλους νικητές στην αποψινή κλήρωση. Το ποσό ρεκόρ, το οποίο έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 42 συνεχόμενα τζακ ποτ, αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι στην ιστορία του.

H μεγάλη κλήρωση θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00, με την κατάθεση δελτίων να ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση, είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά.

