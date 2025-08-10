«Έκπληκτοι» οι δικηγόροι από τις αλλαγές που μελετά το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον κλάδο τους

Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, στις εξετάσεις και τις προαγωγές τους στα Ανώτερα Δικαστήρια.

Την αντίθεσή της στις αλλαγές που εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι το τέλος του έτους οι οποίες συνδέονται με τον τρόπο άσκησης, τις εξετάσεις για τη λήψη άδειας και στις προαγωγές των δικηγόρων, εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει πως πρόκειται για «αποσπασματικές και εσπευσμένες» αλλαγές, που δεν αντιμετωπίζουν «το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, το οποίο φέρεται ως δικαιολογητικός λόγος» των προωθούμενων ρυθμίσεων.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφέρεται:

«Με έκπληξη λάβαμε γνώση δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και δηλώσεων του Υφυπουργού Δικαιοσύνης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων και δη σε ζητήματα που αφορούν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και προαγωγής δικηγόρων στο Εφετείο και στον Αρειο Πάγο.

Δεν κατανοούμε τους λόγους που το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέλεξε εσπευσμένα και αποσπασματικά να προβεί σε τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων ως προς τα άνω ζητήματα, τη στιγμή, μάλιστα, που στο Υπουργείο λειτουργεί Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος, η οποία επεξεργάζεται τη συνολική τροποποίηση του Κώδικα ώστε να καταστεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα υπό το πρίσμα των προκλήσεων και απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και ήδη η Ολομέλεια έχει καταθέσει τις προτάσεις της.

Το ζήτημα του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμού της άσκησης και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς..

Να υπενθυμίσουμε ότι από την ισχύ του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) μέχρι την ισχύ του ν. 4745/2020 το σχετικό διαγωνισμό διενεργούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, το οποίο φέρεται ως δικαιολογητικός λόγος της προωθούμενης ρύθμισης.

Το ίδιο Υπουργείο, της αυτής Κυβέρνησης, μετέφερε την αρμοδιότητα διενέργειας του διαγωνισμού στην Ολομέλεια αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά και μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε για τη διενέργεια των εξετάσεων και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων που είχαν ως περαιτέρω συνέπεια την καθυστέρηση των επιτυχόντων να λάβουν την ιδιότητα του δικηγόρου και να εργαστούν.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην αποσπασματική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου και θεωρεί ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ενιαία και όχι αποσπασματικά».

Οι θέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δήλωσε πως δεν θα αιφνιδιαστει κανείς καθώς θα υπάρξει διάλογος με τους δικηγόρους και τους δικαστές για το θέμα ενώ συμπλήρωσε ότι σκοπός των αλλαγών είναι η αναβάθμιση του τρόπου και της διαδικασίας της άσκησης, με εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα από επιτροπή που θα συγκροτείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Σήμερα έχουμε έναν υπερπληθωρισμό στους δικηγόρους που από μόνο του είναι μία παθογένεια ή αν θέλετε πολλαπλασιαστικά επιτείνει όλες τις παθογένειες στο χώρο της Δικαιοσύνης» είπε και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, σήμερα όποιος καταφέρνει και παίρνει πτυχίο από Νομική Σχολή, θεωρείται μάλλον αυτονόητο ότι θα μπορέσει μετά από τυπική ή πλασματική άσκηση να πάρει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του δικηγόρου…Μετά από λίγα χρόνια ο άνθρωπος αυτός, ακόμη κι αν δεν έχει τις γνώσεις και τα ουσιαστικά προσόντα θα μπορεί να παρίσταται ενώπιον των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και στους ίδιους τους δικηγόρους».