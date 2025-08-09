Άδωνις Γεωργιάδης: Σώθηκε η ζωή μιας 15χρονης χάρη στην έγκαιρη διακομιδή

Η 15χρονη «αποτελεί τον μικρότερο σε ηλικία ασθενή, στον οποίο διενεργήθηκε θρομβεκτομή σε πνευμονική εμβολή στην Ελλάδα.

Σε επιτυχημένη θρομβεκτομή υποβλήθηκε στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» μια 15χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να επισημαίνει ότι «η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές».

Η 15χρονη νοσηλευόταν με πύρετο από σαλμονέλα μικροβιαιμία και πνευμονική εμβολή, με ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία πριν να μεταφερθεί «πολύ γρήγορα» στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην οποία διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία θρομβεκτομή από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο κ Νικόλαο Πτώχη και την ομάδα του.

