Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αίσιο τέλος για τον άνδρα στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αίσιο τέλος για τον άνδρα στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η επιχείρηση σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις βραδινές ώρες σήμερα.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία άνδρα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά.

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. έφτασαν τον πολύτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας και από εκεί με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. διακομίστηκε στο Γ.Ν. Χανίων.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματία από το φαράγγι της Σαμαριάς

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματία από το φαράγγι της Σαμαριάς

Ελλάδα
Φαράγγι της Σαμαριάς: Απεγκλωβίστηκε 22χρονος τουρίστας από γκρεμό ύψους 200 μέτρων (video)

Φαράγγι της Σαμαριάς: Απεγκλωβίστηκε 22χρονος τουρίστας από γκρεμό ύψους 200 μέτρων (video)

Ελλάδα
Αρχαία Κόρινθος: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που παγιδεύτηκε σε βραχώδες σημείο (βίντεο)

Αρχαία Κόρινθος: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που παγιδεύτηκε σε βραχώδες σημείο (βίντεο)

Ελλάδα
Ροδόπη: Επιχείρηση διάσωσης ανήλικης σε φουσκωτή βάρκα

Ροδόπη: Επιχείρηση διάσωσης ανήλικης σε φουσκωτή βάρκα

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr