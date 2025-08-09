Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι (βίντεο)

Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς, που καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτίσουν το μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ilialive.gr, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει κατεύθυνση Χελιδόνι προς τη Νεράιδα.