Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματία από το φαράγγι της Σαμαριάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) επιχείρηση απεγκλωβισμού περιπατητή από το Φαράγγι της Σαμαριάς, στο νησί της Κρήτης.

Ο 54χρονος γυρνούσε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στο φαράγγι όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ έσπευσαν κοντά του η γιατρός και προσωπικό του Δρυμού και, λόγω της κατάστασής του, ζητήθηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά του Έχει χτυπήσει στα πλευρά, στη μέση και το κεφάλι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, πρόκειται για τον άνδρα που είχε εντοπίσει την σορό ενός Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν για μέρες.