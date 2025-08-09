Μεγάλη φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - 112 για εκκένωση

Η φωτιά ξέσπασε σε δάσος. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα».

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Πρέβεζα.

Η φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Επίσης, εστάλησαν μηνύματα από το 112.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα» γράφει το μήνυημα εκκένωσης.

{https://x.com/112Greece/status/1954149885386555537}

{https://x.com/112Greece/status/1954142450303266924}

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1954139259591348421}