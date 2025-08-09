Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Κάηκαν 40.000 στρέμματα - Μεγάλες οι καταστροφές

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Κάηκαν 40.000 στρέμματα - Μεγάλες οι καταστροφές Φωτογραφία: Eurokinissi
Εκκενώθηκαν 17 οικισμοί. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί, από στις 10:00, η φωτιά στην Ανατολική Αττική, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο συναντήσαμε στη Δροσιά όπου με συνεργάτες του να έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές.

Στην ίδια διαδικασία είχε εμπλακεί και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε. «Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».

Ο δήμαρχος Σαρωνικού σημειώνει ότι άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφύγι και Θυμάρι, συμπληρώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα, ενώ αποκαθίστανται οι βλάβες στα δίκτια υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε και η περιοχή Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. «Με την αρωγή της ομάδας ΔΙΑΣ και εθελοντών απομακρύναμε τους πλέον ανήμπορους κατοίκους προς τα Κέντρα Υγείας και τις δημοτικές δομές, ενώ οι νεότεροι παρέμειναν συμμετέχοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης και διασφάλισης της περιουσίας τους», τονίζει ο δήμαρχος Λαυρίου, Δημήτρης Λουκάς. Ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη διάσωση περίπου 50 ζώων, τα οποία περιμάζεψαν μέλη της διαδημοτικής φιλοζωικής ΔΙΚΕΠΑΣ και εθελοντές, «και μπορούν να παραλάβουν σήμερα οι ιδιοκτήτες τους».

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατηρεί ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα. Όπως επισημαίνει έχουν εκκενωθεί περισσότεροι από δέκα οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Αναφορικά με τις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή του νερού για περίπου μία ώρα που σημειώθηκαν στη περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημερώνει ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε με τη χρήση μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος ώστε να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο ο δήμαρχος Λαυρίου, δυστυχώς χθες εντοπίστηκε και η σορός 76χρονου στο κρεβάτι του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης

Ελλάδα
Μεγάλη φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - 112 για εκκένωση

Μεγάλη φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - 112 για εκκένωση

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά τώρα στον Κουβαρά Αττικής

Ελλάδα
Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία: Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές

Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία: Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές

Ελλάδα

NETWORK

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr