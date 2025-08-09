Games
Ελλάδα

Νάξος: Ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες - Aνέβηκαν πάνω στον καταπέλτη

Νάξος: Ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες - Aνέβηκαν πάνω στον καταπέλτη
Αν και τα δρομολόγια φεύγουν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, υπήρξε καθυστέρηση μίας ώρας σήμερα το πρωί στο δρομολόγιο της Νάξου.

Για πάνω από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία στα λιμάνια, παρά την άρση του απαγορευτικού.

Αν και τα δρομολόγια φεύγουν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, υπήρξε καθυστέρηση μίας ώρας σήμερα το πρωί στο δρομολόγιο της Νάξου, καθώς οι επιβάτες που ήταν να φύγουν χθες και δεν έφυγαν τελικά ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 6:45 το πρωί περισσότεροι από εκατό επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια με χθεσινή ημερομηνία και δεν έφυγαν χθες λόγω του απαγορευτικό απόπλου, ενημερώθηκαν από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πως θα αναχωρήσουν με το σημερινό πλοίο την ίδια ώρα.

Πήγαν στο πλοίο, αλλά ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι δεν θα ταξιδέψουν ούτε και σήμερα, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να ανεβούν στον καταπέλτη του πλοίου και να καθυστερήσουν για 1 ώρα τον απόπλου.

Ωστόσο, μετά από περίπου μια ώρα διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του Λιμενικού αποχώρησαν από το σημείο και φυσικά επικοινώνησαν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν και πότε θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

«Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε», διερωτήθηκε μία επιβάτις, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

Ένας άλλος επιβάτης ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΕΡΤΝews: «Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε και μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο».

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

