Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Eχουν διενεργηθεί 1.310 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 238 παραβάσεις τονίζει το Λιμενικό.

Το Λιμενικό συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τους ελέγχους σε χειριστές και εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών. Από την 1η Ιουνίου έως τις 3 Αυγούστου 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 1.310 έλεγχοι, με 238 παραβάσεις να βεβαιώνονται. Οι έλεγχοι γίνονται στο πλαίσιο της καθημερινής προσπάθειας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας.

Τα βασικά σημεία ελέγχου και παραβάσεων αφορούν:

Την κατοχή των προβλεπόμενων εγγράφων και αδειών που πρέπει να βρίσκονται εντός των σκαφών κατά τη χρήση τους

Τη σωστή διαδικασία εκμίσθωσης των σκαφών, με ιδιωτικό συμφωνητικό και απόδειξη

Τον ορθό χειρισμό και τη ναυσιπλοΐα των σκαφών από τους χειριστές

Την εκμίσθωση και χειρισμό ταχύπλοου μικρού σκάφους χωρίς την απαραίτητη 'Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους

Παράλληλα υπενθυμίζεται σε όλους τους πολίτες, χειριστές και εκμισθωτές την υποχρέωση να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να διασφαλίζουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας και της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες.

