Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων, ενώ χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Το απαγορευτικό απόπλου ήρθε για μείνει, με την ΕΜΥ να εκδίδει τα επόμενα λεπτά έκτακτο δέλτιο λόγω ισχυρών θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όπως εξηγούσε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα». Υπενθυμίζεται πως από χθες το απόγευμα υπήρχε η προειδοποίηση για 9 μποφόρ, ενώ κάθε έξι ώρες γίνεται επαναξιολόγηση των δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου, σήμερα, Παρασκευή (08/08), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία από το πρωί.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

Ωστόσο, οι επιβάτες που έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και κανένα SMS.

Όσοι έφθασαν στο λιμάνι για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, ενημερώθηκαν ότι είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονής, μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι.