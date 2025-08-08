Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τα δρομολόγια πλοίων που ακυρώνονται - Φεύγουν πλοία για Κυκλάδες

Τα δρομολόγια πλοίων που ακυρώνονται - Φεύγουν πλοία για Κυκλάδες
Νωρίτερα ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων. Σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν με την εταιρεία τους ή με τα λιμεναρχεία. Σε κάθε περίπτωση γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει ακόμη.

Νέα δεδομένα για τα πλοία και το απαγορευτικό απόπλου ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Συγκεκριμένα πλοία για Κυκλάδες αναμένεται να φύγουν από τον Πειραιά στις 4 το απόγευμα. Λιμενικό και μετεωρολόγοι αναζητούν «παράθυρα» με μειωμένο αέρα για να φύγουν τα πλοία.

Νωρίτερα ακροπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων. Σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν με την εταιρεία τους ή με τα λιμεναρχεία. Σε κάθε περίπτωση γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει ακόμη.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου, σήμερα, Παρασκευή (08/08), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία από το πρωί.

Ωστόσο, οι επιβάτες που έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και κανένα SMS.

Όσοι έφθασαν στο λιμάνι για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, ενημερώθηκαν ότι είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονής, μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων.

Λιμάνι Πειραιά: Τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται

Τα τροποποιημένα δρομολόγια, λόγω των θυελλωδών ανέμων, από το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να ενημερώνονται για το αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιό τους.

Τα τροποποιημένα δρομολόγια

dromologia_395ca.png

Τρία δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen

β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:

α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen

β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απαγόρευσης απόπλου τα δρομολόγια των πλοίων μας την Παρασκευή 08/08/2025 , θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

BLUE STAR NAXOS

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:450-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR 2

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως.

HIGHSPEED 4

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 3, ως ακολούθως

HIGHSPEED 3

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 4, ως ακολούθως

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ελλάδα
Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Ελλάδα
Έκτακτο δελτίο καιρού και απαγορευτικό πλοίων μέχρι νεοτέρας: Η τελευταία ενημέρωση

Έκτακτο δελτίο καιρού και απαγορευτικό πλοίων μέχρι νεοτέρας: Η τελευταία ενημέρωση

Ελλάδα
Δυσάρεστα νέα για το απαγορευτικό: Πότε οι νέες ανακοινώσεις, «εγώ δεν θα περίμενα στο λιμάνι»

Δυσάρεστα νέα για το απαγορευτικό: Πότε οι νέες ανακοινώσεις, «εγώ δεν θα περίμενα στο λιμάνι»

Ελλάδα

NETWORK

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

healthstat.gr
«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

healthstat.gr
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr