Τα δρομολόγια πλοίων που ακυρώνονται - Φεύγουν πλοία για Κυκλάδες

Νωρίτερα ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων. Σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν με την εταιρεία τους ή με τα λιμεναρχεία. Σε κάθε περίπτωση γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει ακόμη.

Νέα δεδομένα για τα πλοία και το απαγορευτικό απόπλου ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Συγκεκριμένα πλοία για Κυκλάδες αναμένεται να φύγουν από τον Πειραιά στις 4 το απόγευμα. Λιμενικό και μετεωρολόγοι αναζητούν «παράθυρα» με μειωμένο αέρα για να φύγουν τα πλοία.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου, σήμερα, Παρασκευή (08/08), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία από το πρωί.

Ωστόσο, οι επιβάτες που έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και κανένα SMS.

Όσοι έφθασαν στο λιμάνι για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, ενημερώθηκαν ότι είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονής, μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων.

Λιμάνι Πειραιά: Τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται

Τα τροποποιημένα δρομολόγια, λόγω των θυελλωδών ανέμων, από το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να ενημερώνονται για το αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιό τους.

Τα τροποποιημένα δρομολόγια

Τρία δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen

β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:

α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen

β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απαγόρευσης απόπλου τα δρομολόγια των πλοίων μας την Παρασκευή 08/08/2025 , θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

BLUE STAR NAXOS

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:450-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR 2

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως.

HIGHSPEED 4

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 3, ως ακολούθως

HIGHSPEED 3

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 4, ως ακολούθως

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.