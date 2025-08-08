Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το άτυχο ζευγάρι, είχε βγεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.

Τραγωδία στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη θάλασσα, σύμφωνα με το miloslife.gr.

Στο σημείο σπεύδουν διασώστες και ιατρικό προσωπικό για τις απαραίτητες ενέργειες.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετναμ ηλικίας περίπου 50 ετών. Βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σωρού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού.

Στο σημείο έσπευσε το σκάφος ΛΙΑ του κ. Γενναδόπουλου με μια ναυαγοσώστρια. Συμμετέχουν στελέχη του ΛΣ, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη (Excellent Yachting και Α. Βαμβούνης που προσπάθησε να προσεγγίσει αλλά είναι μεγάλη η θαλασσοταραχή).

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγεί βόρεια λόγω καιρού, είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση, ώστε να ανασυρθούν όσο γίνεται συντομότερα οι σωροί.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το άτυχο ζευγάρι, είχε βγεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.