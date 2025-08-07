Καλλιθέα: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό - Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Καλλιθέα, με την εμπλοκή περιπολικού οχήματος και Ι.Χ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το υπηρεσιακό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ειδικοί φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια υπηρεσίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το Ι.Χ. όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η Τροχαία Καλλιθέας έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι αλκοόλ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Παράλληλα, διατάχθηκε διοικητική έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση του περιστατικού, με την υπηρεσία να τονίζει ότι οι συνθήκες του συμβάντος θα εξεταστούν με «δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα», επισημαίνοντας πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.