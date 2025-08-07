Games
Καλλιθέα: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό - Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ

Καλλιθέα: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό - Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Καλλιθέα, με την εμπλοκή περιπολικού οχήματος και Ι.Χ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το υπηρεσιακό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ειδικοί φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια υπηρεσίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το Ι.Χ. όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η Τροχαία Καλλιθέας έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι αλκοόλ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Παράλληλα, διατάχθηκε διοικητική έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση του περιστατικού, με την υπηρεσία να τονίζει ότι οι συνθήκες του συμβάντος θα εξεταστούν με «δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα», επισημαίνοντας πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

