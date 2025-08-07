Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων για την έκρηξη φιάλης υγραερίου

2 τραυματίες, ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Η 86χρονη ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει δικογραφία για έκρηξη από αμέλεια, μετά από το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε υπηκόων Σερβίας.

5 τραυματίες από την έκρηξη φιάλης υγραερίου στη Θεσσαλονίκη

Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα. Το ατύχημα συνέβη στις 15:00 κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες, όλοι υπήκοοι Σερβίας, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

H κατάσταση των τραυματιών

Ένας 41χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ποσοστό 40%, ενώ μία γυναίκα φέρει εγκαύματα πρώτου βαθμού σε ποσοστό 20%. Αμφότεροι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Τρεις ακόμη ελαφρά τραυματίες από θραύσματα τζαμιών μεταφέρθηκαν και παρελήφθησαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, τα πρώτα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις τρία λεπτά από τη λήψη της κλήσης. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση χαρακτηρίστηκε «άμεση και πλήρως συντονισμένη», διασφαλίζοντας τόσο τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών όσο και τη γρήγορη και ασφαλή διακομιδή τους.

Εικόνες από το σημείο της έκρηξης