Φωτιά τώρα στο Μακρυχώρι Καβάλας

Φωτιά τώρα στο Μακρυχώρι Καβάλας
Η φωτιά μαίνεται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν δυναμικά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 31 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα (Ε/Π), 4 αεροσκάφη (Α/Φ).

Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Οι εναέριες ρίψεις συνεχίζονται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό των μετώπων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1953501179113005275}

Καβάλα: Σε εξέλιξη φωτιά ανάμεσα σε Ζαρκαδιά και Μακρυχώρι

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Ζαρκαδιά και Μακρυχώρι του Δήμου Παγγαίου. Καίει σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των γύρω οικισμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Εικόνες από τη φωτιά στην Καβάλα

meteo kavala 85108

Πηγή Φωτογραφίας: Meteo Hellas

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Φωτιά στη Γαλλία: «Καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας» - Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949

Φωτιές: Σε επιφυλακή κατασκηνώσεις και κοινωνικές δομές

Δήμος Αθηναίων: Κλείνει τα μεσάνυχτα ο Λυκαβηττός λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς

Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Καίει δασική έκταση

