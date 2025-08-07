Φωτιά τώρα στο Μακρυχώρι Καβάλας

Η φωτιά μαίνεται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν δυναμικά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 31 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα (Ε/Π), 4 αεροσκάφη (Α/Φ).

Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Οι εναέριες ρίψεις συνεχίζονται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό των μετώπων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1953501179113005275}

Καβάλα: Σε εξέλιξη φωτιά ανάμεσα σε Ζαρκαδιά και Μακρυχώρι

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Ζαρκαδιά και Μακρυχώρι του Δήμου Παγγαίου. Καίει σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των γύρω οικισμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Εικόνες από τη φωτιά στην Καβάλα

Πηγή Φωτογραφίας: Meteo Hellas