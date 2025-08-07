Χανιά: Καραμπόλα τριών ΙΧ με δύο τραυματίες (εικόνες)

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την σφοδρή σύγκρουση των τριών αυτοκινήτων στα Χανιά.

Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών. Από την σφοδρή σύγκρουση έχουμε δύο ελαφρά τραυματίες ενώ παράλληλα προκλήθηκανπροβλήματα στην κυκλοφορία.

Δύο γυναίκες τραυματίες

Σύμφωνα με το zarpanews.gr από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις και παρακολούθηση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα από Χανιά προς Ρέθυμνο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων που έφταναν μέχρι το ύψος του Ναυστάθμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία, η Πυροσβεστική και συνεργεία οδικής βοήθειας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα οχήματα να έχουν υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές, ειδικά στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος.