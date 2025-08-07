Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χανιά: Καραμπόλα τριών ΙΧ με δύο τραυματίες (εικόνες)

Χανιά: Καραμπόλα τριών ΙΧ με δύο τραυματίες (εικόνες)
Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την σφοδρή σύγκρουση των τριών αυτοκινήτων στα Χανιά.

Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών. Από την σφοδρή σύγκρουση έχουμε δύο ελαφρά τραυματίες ενώ παράλληλα προκλήθηκανπροβλήματα στην κυκλοφορία.

Δύο γυναίκες τραυματίες

Σύμφωνα με το zarpanews.gr από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις και παρακολούθηση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα από Χανιά προς Ρέθυμνο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων που έφταναν μέχρι το ύψος του Ναυστάθμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία, η Πυροσβεστική και συνεργεία οδικής βοήθειας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα οχήματα να έχουν υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές, ειδικά στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος.

karampola5 0d630

karampola6 affa2

karampola2 51d3c

karampola2 9b2fb

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Χανιά: Προφυλακίστηκε ο γιατρός της κατασκήνωσης

Χανιά: Προφυλακίστηκε ο γιατρός της κατασκήνωσης

Ελλάδα
Ατύχημα με φέρι μποτ: Ποιος πληρώνει τη ζημιά στο γκαράζ του πλοίου;

Ατύχημα με φέρι μποτ: Ποιος πληρώνει τη ζημιά στο γκαράζ του πλοίου;

Οικονομία
Αυτά είναι τα μοντέλα αυτοκινήτων που προτιμούν οι κλέφτες

Αυτά είναι τα μοντέλα αυτοκινήτων που προτιμούν οι κλέφτες

Auto - Moto
Χανιά: Προθεσμία πήρε ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Χανιά: Προθεσμία πήρε ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

healthstat.gr
Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

healthstat.gr
Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr